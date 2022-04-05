Yusufeli yeni yerleşim yerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yusufeli yeni yerleşim yerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalandı

05.04.2022 11:15
Yusufeli yeni yerleşim yerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalandı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim alanında bulunan firmalara ait depolardan 60 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim alanında bulunan firmalara ait depolardan 60 bin lira değerinde kablo çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Artvin'in Yusufeli ilesinde yapımı devam eden baraj inşaatı kapsamında sular altında kalacak olan ilçenin yeni yerleşim alanında artan kablo hırsızlarıyla ilgili ilçe emniyet amirliği çalışma başlattı.

Bir inşaat firmasına ait deponun asma kilitleri kırılarak içinde bulunan elektrik kablolarının çalındığı ihbarını üzerine Yusufeli İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı. İl dışından gelen ve yeni yerleşim yerinde çalışan Ö.Ç ve E.C isimli şahıslar, sorgularında elektrik kablolarını çaldıklarını ve sonra sattıklarını itiraf etmeleri üzerine Yusufeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler. - ARTVİN

Yusufeli yeni yerleşim yerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalandı

YORUMLAR
500
Tarsus Emniyet Müdürü Fil, esnaflarla bir araya geldi Tarsus Emniyet Müdürü Fil, esnaflarla bir araya geldi Jandarmadan emniyet teşkilatına çiçekli jest Jandarmadan emniyet teşkilatına çiçekli jest

Hisarcık, Yusufeli, Artvin, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yusufeli yeni yerleşim yerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:24 5 Nisan gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 O, Ukrayna ordusunun keskin nişancısı! Kod adı: Kömür! İlk kez görüntülendi
11:21 Ukrayna-Rusya savaşında bir ilk! 267 Ukrayna askeri aynı anda Rusya ordusuna teslim oldu
11:06 Bayram ikramiyesi nisanın son haftası hesaplarda olacak
10:59 5 Nisan günü dolar/TL 14,71 seviyelerinde işlem görüyor
10:56 LPG oto gaza 63 kuruş zam geldi! Fiyat değişikliği gece yarısından sonra pompaya yansıyacak
10:46 İBB Başkanı İmamoğlu "Kendinize kaç verirsiniz?" sorusunu gülerek yanıtladı: 7,5'tan 8
10:43 Buça sonrası Zelenski'den açıklama: Putin ile görüşme olmayabilir ama Rusya ile müzakere dışında seçeneğim yok!
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
10:41 Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 11:32:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yusufeli yeni yerleşim yerindeki kabloları çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement