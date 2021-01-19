Açıklamada, "Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli eski yerleşim yerinden 15 bin ağacı taşıyarak yeni yerleşim yerinde 111 dekar alana diktik. 10 bin 600 meyve ağacının taşımasına devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bölgede yürütülen ağaçlandırma faaliyeti kapsamında Türkiye'nin en fazla ağaç taşıma işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye 'nin birinci, dünyanın üçüncü en yükseği olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin konumlandırılacağı yeni yerleşim alanında ağaçlandırma çalışması devam ediyor.

Son Dakika › Güncel › Yusufeli yeni yerleşim yerine taşınan 15 bin ağaç 111 dekar alana dikildi - Son Dakika

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