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Yusufeliler Orhaneli'nde buluştu

1 saat önce

Bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Bursa Yusufelililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayla Şenlikleri, binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Yusufeliler Orhaneli'nde buluştu, System.String[]
Bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Bursa Yusufelililer Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayla Şenlikleri, binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Bursa'nın önemli sivil toplum kuruluşlarından Yusufeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği yayla şenliği binleri buluşturdu. Orhaneli Karagöz Festival alanında 21 Haziran'da başlayan geleneksel yayla şenliğinde coşku, konser ve folklor gösterileriyle zirve yaptı. Birçok ailenin çadır açıp, konuklarına yöresel yemek ikram ettiği şenliklerle ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Şerafettin Yavuz, köklü bir tarihi olan Artvin'in Yusufeli ilçesinin aynı Bursa ve ilçeleri gibi birbirinden önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Medeniyetler kadar yöre kültürünün de büyük bir zenginlik olduğuna işaret eden Yavuz, "Bugün burada olduğu üzere kültürümüzü yaşatacak, hepsinden önemlisi milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunuyoruz. Emeği geçen ve katılan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada 21 Haziran'da başlayan ve 3 gün süren şenliğe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Şenlik alanına aileleri ile gelen Artvinliler geceyi çadırlarında geçirdi. Yöresel yemekler eşliğinde tatlı sohbetlerle hasret gideren katılımcılar, yöresel sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülerin yanı sıra tulum eşliğinde halay çekti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:06 Kaynak: İHA
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