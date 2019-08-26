Son Dakika Haberleri: Yusufelili öğrenciler 4 günlük doğa kampında
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Yusufelili öğrenciler 4 günlük doğa kampında

1 saat önce

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, ortaokul öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Doğada Öğreniyorum" projesi kapsamındaki doğa kampına katıldı.

Yusufelili öğrenciler 4 günlük doğa kampında, System.String[]

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, ortaokul öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Doğada Öğreniyorum" projesi kapsamındaki doğa kampına katıldı.


Ardanuç ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta, atıl durumdaki yatılı bölge okulunda gerçekleştirilen kampa katılan 50 öğrenci, 4 gün boyunca öğretmenler gözetiminde doğayla iç içe zaman geçirecek.

Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp, proje kapsamında kamp alanının çocukların köpek, keçi, tavşan gibi hayvanlarla vakit geçirebilecekleri, meyve sebze yetiştirebilecekleri, sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler yapabilecekleri şekilde düzenlendiğini söyledi.

Kampta öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak ve bu alanlarda beceri ve deneyimlerine katkı sunacak etkinliklerin olduğu 4'er günlük program uygulandığını ifade eden Alp, şunları kaydetti:

"Kamplara katılan öğrencilerimiz, öğretmenleri rehberliğinde doğayla ilişkilendirilmiş fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler, görsel sanatlar, müzik, drama, söyleşi, bitki-sebze yetiştirme, hayvan bakımı gibi tarım uygulamaları, kültürel geziler, uçurtma şenliği, gökyüzü gözlemleri, spor faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Öğrencilerimizin doğanın içerisinde gerçekleştirilen bu çalışmalardan oldukça mutlu olduklarını gördük."

Yusufeli, Ardanuç, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:34 Kaynak: AA
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