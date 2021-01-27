Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu - Son Dakika

Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu

27.01.2021 14:31
Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu, System.String[]

Artvin'in Yusufeli ilçesinde AK Parti'ye üye olan 22 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozeti takıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde AK Parti'ye üye olan 22 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozeti takıldı.

AK Parti Yusufeli İlçe Başkanlığınca parti binasında düzenlenen bir programda Artvin Milletvekili Erkan Balta'nın, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan kişiyi partiye üye yapması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Söz konusu programla ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar çok sayıda beğeni topladı.

Milletvekili Balta, yaptığı açıklamada, çok özel bir an yaşadığını belirterek, "Yusufeli'nde yaşayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı ismi taşıyan Recep Tayyip Erdoğan kardeşimizin AK Partimize resmi olarak kaydını gerçekleştirip rozetini taktık. Çok güzel, anlamlı bir hikaye yaşadık." dedi.

Erdoğan'ın ailesiyle yakinen görüştüğünü ifaden eden Balta, şunları söyledi:

"Erdoğan kardeşimizin babası Ruşen Erdoğan, Cumhurbaşkanımıza inanılmaz büyük sevgi besliyor. Bu sevgi AK Parti kurulmadan öncesine, belediye başkanlığı yıllarına dayanıyor. Hatta AK Parti kurulmadan önce Yusufeli ilçesine yaptığı bir ziyarette aile olarak Cumhurbaşkanımızla fotoğrafları da mevcut. Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu sevgiyle oğluna Recep Tayyip ismini veren Yusufeli Balalan Köyünde yaşayan Ruşen Erdoğan'ın oğlu Recep Tayyip Erdoğan'ı parti üyesi yapmak bize nasip oldu. Genç kardeşlerimizi partimizde görmek bizler için çok güzel bir durum. Recep Tayyip kardeşimize AK Parti ailemize hoş geldin diyor, katıldığı bu kutlu davada muvaffakiyetler diliyorum."

Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı ismi taşımaktan onur ve mutluluk duyduğunu vurguladı.

Aile olarak hayranlık duydukları Cumhurbaşkanını çok sevdiklerini anlatan Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde okuduğu bir şiir yüzünden cezaevine girdiği dönemde doğmuşum. Babam bu cezadan dolayı çok üzülmüş ve onu çok sevdiği için bana bu adı vermiş." diye konuştu.

Kucağında çekilmiş fotoğrafını hediye etmek istiyor

Bu ismi kıvançla taşıdığını dile getiren Erdoğan, "Babama bu ismi bana verdiği için çok teşekkür ediyorum. En büyük hayalim Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı ortamda bulunmak ve onunla sohbet etmek. Bende bebekken, Cumhurbaşkanımızın kucağında çekilmiş bir fotoğrafım var, bu fotoğrafı kendisine hediye etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İsmini ilk kez duyanların çok şaşırdığını, hatta kendisine inanmadıklarını aktaran Erdoğan, "Resmi daireleri aradığımda bana inanmayıp adımı tekrar soruyorlar." şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Hisarcık, Yusufeli, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu - Son Dakika


Son Dakika

Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve restoranlar için destek müjdesi: 40 bin liraya kadar ödeme yapacağız Son Dakika! Siyasette "Militan" tartışması büyüyor! Erdoğan böyle seslendi: Herkes dava açsın Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu Grup toplantısına Akşener'in Perinçek'e taktığı isim damga vurdu: Cinping Perinçek, Erdoğan'ı da Bahçeli'yi de esir almış Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız         
14:08
Donald Trump'ı ayağa kaldıran Donald Trump'ı ayağa kaldıran "REGEN-COV" isimli korona ilacı, vakaları önlemede yüzde 100 başarı sağladı         
13:56
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kagawa, PAOK'a transfer oldu Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kagawa, PAOK'a transfer oldu         
12:59
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Uyuşturucu bağımlısı komşusunun arkadaşını oturduğu siteye almak istemeyince 5 yerinden bıçaklandı Uyuşturucu bağımlısı komşusunun arkadaşını oturduğu siteye almak istemeyince 5 yerinden bıçaklandı         
12:15
Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım         
11:38
Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı         
11:16
Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı         
11:08
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var         
09:54
Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor         
08:56
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı         
21:39
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN, Almanya'da 3 bin 500 çalışanı işten çıkaracak         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 14:40:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei