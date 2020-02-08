YÜTAM, Aselsan'ın dikkatini çekmeye devam ediyor - Son Dakika

Aselsan, bir dizi görüşme ve temaslarda bulunmak amacıyla Erzurum'a gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.



Ziyaretlerin en önemli adresi ise Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) oldu.



Aselsan Teknolojik Gelişim ve Yenilikçilik Müdürü Hacer Selamoğlu, Mekanik ve Mekatronik Tasarım Direktörü Dr. İhsan Özsoy, Kıdemli Lider Mühendis Ümid Tümkaya, Güç Yükselteç Teknolojileri Müdürlüğünden Ahmet Kırlılar ve Elektronik ve Yazılım Tasarımı Direktörü Zekeriyya Şahin ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak eşliğinde Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezini (YÜTAM) ziyaret ederek laboratuvarları gezdiler.



Düzenlenen gezinin akabinde YÜTAM'da üniversitenin kuruluşunun 10.yılı münasebetiyle üretilen 10.yıl plaketi Rektör Çakmak tarafından ziyaretçilere hediye edildi. - ERZURUM