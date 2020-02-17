YÜTAM'da bayrak değişimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÜTAM'da bayrak değişimi - Son Dakika

YÜTAM'da bayrak değişimi

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÜTAM)' a Doç. Dr. Güven Turgut atandı.

YÜTAM'da bayrak değişimi, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÜTAM)' a Doç. Dr. Güven Turgut atandı.


YÜTAM'da gerçekleşen devir teslim törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile birlikte ETÜ yönetimi ile çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.


Törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak gerçekleştirdi.


Rektör konuşmasında, AR-GE merkezli çalışan bu tür teknoloji laboratuvarların 7/24 mantığı ile çalıştığını hatırlatarak YÜTAM'ın da bu doğrultuda çalıştığını ve üniversitenin dışa bakan yüzü olduğunu anımsattı. Yeni göreve gelen Doç. Dr. Güven Turgut'un başarılı olacağına inandığını ve çalışmalarında başarılar dilediğini de sözlerine ekledi.


Prof. Dr. Çakmak, bu zamana kadar sağladığı katkılarından dolayı Doç. Dr. Serkan Örtücü'ye teşekkürlerini ifade ederek kendisine plaket takdim etti. - ERZURUM

Kaymaz, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Erkan Kolçak Köstengil, bebeğine koyacağı ismi açıkladı
Hint ordusunda kadın subaylar artık eşit haklara sahip olacak, komutanlık da yapabilecek 17 yaşındaki Endonezyalı Sarah annesini öldüren saldırganlara cezaevinde sordu: Bunu neden yaptınız? Futbol: Süper Lig'de görünüm

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 23:15:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YÜTAM'da bayrak değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]