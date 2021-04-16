YÜTAM teknoloji üretmeye devam ediyor - Son Dakika

YÜTAM teknoloji üretmeye devam ediyor

16.04.2021 11:09
YÜTAM teknoloji üretmeye devam ediyor, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TRT Erzurum Radyosu'nda Doğunun Sesi Programı'na katılarak ETÜ Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (YÜTAM) anlattı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TRT Erzurum Radyosu'nda Doğunun Sesi Programı'na katılarak ETÜ Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (YÜTAM) anlattı.

2014 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın desteği ile kurulum çalışmalarına başlanan YÜTAM'ın 2018 yılında kurulumunun tamamlandığını ve faaliyete geçtiğini aktaran ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 4700 metrekare alanda kurulu olan YÜTAM'ın 2 adet "1000 Sınıfı" temiz oda, 22 adet araştırma geliştirme (Ar-Ge) laboratuvarı, çok sayıda çalışma ofisi ve eğitim salonuyla yüksek teknolojiye dönük araştırmaların yapıldığı bir merkez olarak hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

YÜTAM'ın özelde Erzurum ve bölgesinin genelde ise ülkemizin teknolojik alanda kalkınması ve gelişmesini misyon edindiğinin altını çizen Rektör Bülent Çakmak, "Dünya ile rekabet edebilmemizi sağlayacak bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, teşvik etmek ve geliştirmek üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu noktada merkezimizin temel önceliklerinden birisi ülkemizin Ar-Ge kapasitesinin arttırılması ve katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarının ETÜ'de, üretimin ise şehrin ve bölgenin sanayisinde yapılabilmesi için üniversite-sanayi iş birliklerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

YÜTAM bünyesinde Fotonik ve Güneş Enerjisi, Mikro-Nano Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi, Biyomalzeme Üretimi ve Biyomekanik, Organik Kimya, Biyoteknoloji ve 2 Boyutlu Malzeme Araştırmalarına yönelik 6 farklı çalışma grubu olduğunu aktaran Rektör Bülent Çakmak, Biyomalzeme Üretimi ve Biyomekanik çalışma grubuyla TÜBİTAK'tan 50 milyon TL destek alan bir proje geliştirildiğini ifade etti.

TÜBİTAK destekli bu projenin üç paydaşından birisinin ETÜ olduğunu aktaran Rektör Bülent Çakmak, projenin diğer ortaklarının Sabancı ve Gazi Üniversiteleri olduğunu söyledi. Türkiye'nin yüz akı kurumlarından HAVELSAN ve TUSAŞ gibi dev firmaların da projede yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Bülent Çakmak, Türkiye'de ilk olarak üç boyutlu metal lazer yazıcı üretimi üzerinde çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. - ERZURUM

YÜTAM teknoloji üretmeye devam ediyor
YÜTAM teknoloji üretmeye devam ediyor

Erzurum Teknik Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Erzurum, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÜTAM teknoloji üretmeye devam ediyor - Son Dakika


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