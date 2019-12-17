Yuto Nagatomo'dan bu sezonki ikinci gol

Bu sezon 22 resmi karşılaşmada görev alan Japon futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşan Galatasaray'da gol perdesini Japon futbolcusu Yuto Nagatomo açtı. Müsabakanın 10. dakikasında sahneye çıkan Nagatomo, takımını 1-0 öne geçirdi. 33 yaşındaki sol bek bu sezon daha önce Süper Lig'de Trabzonspor müsabakasında gol atmış takımına 1 puanı getirmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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