Yuto Nagatomo, Galatasaray'a veda etti - Son Dakika

Yuto Nagatomo, Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Japon futbolcu Yuto Nagatomo, "Galatasaray hayatım boyunca kalbimin en güzel yerinde kalacak.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Japon futbolcu Yuto Nagatomo, "Galatasaray hayatım boyunca kalbimin en güzel yerinde kalacak." dedi.

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Sarı-kırmızılı takımla son antrenmanına çıkarak teknik direktör Fatih Terim ve arkadaşlarıyla vedalaşan Nagatomo, GSTV'ye açıklamada bulundu.

Karışık duygular yaşadığını dile getiren Japon futbolcu, "Hem mutluyum hem hüzünlüyüm. Hüzünlüyüm çünkü iki buçuk senedir buradayım, başarılarla dolu iki buçuk sene geçirdim. Öncelikle hocama teşekkür etmek istiyorum. Beni buraya getirdi, bana bu şansı verdi ve bu forma altında başarılara imza atmamı sağladı. Takım arkadaşlarıma, yardımcı hocalara, tüm çalışanlara ve bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Galatasaray'da geçirdiği günleri hiç unutmayacağını aktaran Nagatomo, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ı kalbimin en güzel yerinde saklayacağım. Çok mutluyum çünkü çok büyük, önemli başarılara imza attım. Futbolun da hayat gibi bir başlangıcı ve sonu var. Bugün Galatasaray'daki son günüm ama Galatasaray hayatım boyunca kalbimin en güzel yerinde kalacak. Türk halkına da teşekkür etmek istiyorum. Sadece Galatasaray taraftarına değil bütün Türk halkına... Geldiğim günden beri bana ve aileme gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum. Ailem burada inanılmaz güzel günler geçirdi. İlerleyen günlerde mutlaka tekrardan Türkiye'ye geleceğiz. Ailem de ben de Türkiye'yi, Türk insanını çok seviyoruz. Sizleri çok özleyeceğiz."

Teknik direktör Fatih Terim de Nagatomo'nun Galatasaray'da önemli izler bıraktığını vurgulayarak, "Kendisini daha önce İtalya'dan tanıyordum ama yakından tanımak nasip oldu. Futbolculuğu, insanlığı, karakteri, profesyonelliği, ailesi ve futbolu yaşamasıyla Galatasaray'da önemli bir iz bıraktı. Kendisini tanımaktan son derece memnunum. Futbolcum ve dostum olduğu için, kulübüm, şahsım ve arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum. Ömür boyu dostluğumuz sürecek. Çoğu kişinin uzun yıllarda yapamadığını o Galatasaray adına iki senede yaptı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yuto Nagatomo, Galatasaray, Japon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yuto Nagatomo, Galatasaray'a veda etti - Son Dakika Spor
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