Yuto Nagatomo, Galatasaray'dan Bologna'ya transfer oluyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Yuto Nagatomo, Galatasaray'dan Bologna'ya transfer oluyor! - Son Dakika Spor

Yuto Nagatomo, Galatasaray'dan Bologna'ya transfer oluyor!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer döneminde hareketli bir dönem geçirmesi beklenen Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu.

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Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer döneminde hareketli bir dönem geçirmesi beklenen Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu.


İtalyan Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A takımlarından Bologna, Yuto Nagatomo ile anlaşma noktasına geldi.


Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun devre arasında Bologna ile görüşeceği belirtildi.


TERİM: "AYRILSAK DA BERABERİZ"


Fatih Terim, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçın ardından "Yuto Nagatomo ile ayrılsak da beraberiz." sözlerini kullanmıştı.


Yuto Nagatomo, Galatasaray, Bologna, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:20 
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