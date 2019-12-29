Yuto Nagatomo, Galatasaray'dan Bologna'ya transfer oluyor!

Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer döneminde hareketli bir dönem geçirmesi beklenen Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu.



İtalyan Gazzetta dello Sport'un haberine göre Serie A takımlarından Bologna, Yuto Nagatomo ile anlaşma noktasına geldi.



Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki futbolcunun devre arasında Bologna ile görüşeceği belirtildi.



TERİM: "AYRILSAK DA BERABERİZ"



Fatih Terim, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçın ardından "Yuto Nagatomo ile ayrılsak da beraberiz." sözlerini kullanmıştı.



