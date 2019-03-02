Son Dakika Haberleri: Yuto Nagatomo Kadroya Alınmadı

Yuto Nagatomo Kadroya Alınmadı

1 saat önce

Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosuna arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dahilinde çalışan Yuto Nagatomo alınmadı.

Yuto Nagatomo Kadroya Alınmadı, System.String[]
Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçı kamp kadrosuna arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dahilinde çalışan Yuto Nagatomo alınmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda BB Erzurumspor ile oynayacak. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda kamp kadrosu da belli oldu. Geçtiğimiz hafta Akhisarspor maçında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Linnes, Fernando ve Diagne mücadelenin kadrosuna alındı.

Akhisarspor karşılaşması sonrası yapılan tetkiklerinin ardından, arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dahilinde çalışan Japon futbolcu Yuto Nagatomo kamp kadrosunda bulunmuyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in BB Erzurumspor maçı kamp kadrosuna aldığı futbolcular şöyle:

" Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:18 Kaynak: İHA

Spor
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