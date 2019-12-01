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Yuto Nagatomo: "Ruhunu koyan bir Galatasaray vardı"
6 saat önce
Sahada mücadele eden bir Galatasaray olduğunu vurgulayan Nagatomo, "Çok zor bir maçtı, Trabzonspor deplasmanı çok zor, formda da bir Trabzonspor var. Ruhunu ortaya koyan bir Galatasaray vardı.
Sahada mücadele eden bir Galatasaray olduğunu vurgulayan Nagatomo, "Çok zor bir maçtı, Trabzonspor deplasmanı çok zor, formda da bir Trabzonspor var. Ruhunu ortaya koyan bir Galatasaray vardı. Son dakikaya kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. İyi oynadık, pozisyonlara girdik, 3 puanı hak eden bir Galatasaray vardı" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in Trabzonspor'u kendilerine çok iyi anlattığını kaydeden Japon oyuncu, "Hocamız bizi hafta boyunca çok iyi hazırladı. Trabzonspor'un neler yapabileceğini anlattı. Aldığımız taktiklerle maça çıktık ve uyguladık, birçok pozisyona girdik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:45
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