YÜTSO'dan UR-GE proje toplantısı

Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO), UR-GE lansman toplantısını gerçekleştirdi.



Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) bünyesinde, UR-GE proje kapsamında "Yüksekova madencilik sektörü uluslararası rekabetçiliği geliştirme projesi" isimli proje ilçenin Elite My Garden Otelde yapıldı. Toplantıya; Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Başkanı Abdurrahman Pınar, YÜTSO Meclis Başkanı İzzettin Metin, Yüksekova Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Akif Arslan, Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, YÜTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seracettin Keği, İbrahim Akın, YÜTSO yönetim kurulu sayman üyeleri Fatih Arslan, Şakir Tekçi, kurum amirleri, muhtarlar ve üyeler katıldı.



UR-GE projesi hakkında bilgi veren Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar; "Yüksekova'nın sosyo ve ekonomik güçlenmesi ve oluşturulan kötü imajın ortadan kalkması için çalışmak oldu bundan sonra da çalışmalarımız bu yönde devam edecektir. Odamızın bünyesinde kayıtlı bin aktif üyemiz var. Bunlara Şemdinli ilçesindeki üyelerimde dahildir. Yönetime geldiğimizden bu yana yaptığımız çalışmalarda hep öncü olmayı hedefledik. Yüksekova gümrük müdürlüğünün A kategorisine alınması Ticaret Bakanlığına sunuş olduğumuz rapor ve çalışmalarımız sonucunda oldu. Çok şükür ki ithalat ve ihracat yapan firmalarımız ithalat yapmaya başladılar. Ankara' da katıldığımız TOBB genel kurulunda yapılan proje yarışmasında birinci olduk. 365 oda ve borsanın yarışmaya katıldığı ve kategoride yarışıldığı proje yarışmasında sosyal sorumluluk kategorisinde "farkındalık ile bağlan hayata" ile projemizle birinciliği elde ettik. Yüksekova Ticaret ve Sanayi odası şehrimizin kalbidir. Biz çalışmalarımızla projelerimizle yönetimimle, meclisimle ve oda çalışanlarımla Yüksekova'nın hak ettiği yerde olması için çalışmaya canla başla devam edeceğiz. Teşrifleriniz için bir kez daha her birinize tek tek teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - HAKKARİ