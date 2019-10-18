Son Dakika Haberleri: YÜTSO'dan Vali Akbıyık'a ziyaret
Son Dakika Güncel YÜTSO'dan Vali Akbıyık'a ziyaret

YÜTSO'dan Vali Akbıyık'a ziyaret

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) heyeti, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

YÜTSO'dan Vali Akbıyık'a ziyaret, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) heyeti, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


YÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar, beraberindeki Meclis Başkanı İzzettin Metin, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fatih Arslan, Meclis Başkan Yardımcısı Şakir Tekçi ile Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Akbıyık'la bir araya gelen YÜTSO heyeti, daha sonra ilçenin sorunları hakkında bilgi verdiler.


Cengiz Topel Caddesi'ndeki yol çalışmalarına değinen Vali Akbıyık, bölge müdürlüklerine talimat verdiğini, gerekli çalışmaların bir an önce yapılacağı konusunda hassasiyet gösterdiklerini söyledi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:22 Kaynak: İHA
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