YUVA KÖYÜNDE SUDAN ZEHİRLENEREK ÖLEN KİŞİNİN KANINDA ARSENİK ÇIKTI - Son Dakika
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YUVA KÖYÜNDE SUDAN ZEHİRLENEREK ÖLEN KİŞİNİN KANINDA ARSENİK ÇIKTI

10.01.2023 18:06

BOLU'da, Yuva köyünde yaşayan 148 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda yaşamını yitiren Eyüp Ertem'in (49) otopsi raporunda yüksek oranda arsenik olduğu belirtildi.

BOLU'da, Yuva köyünde yaşayan 148 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda yaşamını yitiren Eyüp Ertem'in (49) otopsi raporunda yüksek oranda arsenik olduğu belirtildi. Rapora göre Ertem'in ölüm nedeninin arsenik karışmış kirli su kaynaklı olduğu ortaya çıktı.
Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, geçen yıl Kurban Bayramı ile başlayan süreçte çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ile yetişkinlerin ilk belirlemelere göre, sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Hastaların bir bölümüne diyaliz tedavisi uygulandı. 148 kişinin zehirlendiği olayda, Eyüp Ertem (49) geçen yıl 23 Temmuz'da hayatını kaybetti. Diğer hastalar ise taburcu oldu.
Olayın ardından köyün içme suyu şebekesi tamamen yenilendi. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, hayatını kaybeden Eyüp Ertem'in otopsi raporu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu 8'inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Eyüp Ertem'in yemekte, çayda ve abdest alırken şebeke suyu kullandığı ancak içme suyunu ise dışardan başka bir sudan karşıladığı belirtildi. Raporda Ertem'in kanında yüksek oranda arsenik maddesi olduğu ifade edildi. Rapora göre Ertem'in ölüm nedeninin arsenik karışmış kirli su kaynaklı olduğu ortaya çıktı. (DHA)
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Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Kaynak: DHA
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