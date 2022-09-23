YUVA KÖYÜNDE ZEHİRLENME VAKALARIYLA İLGİLİ MUHTARIN İHMALİ ARAŞTIRILIYOR - Son Dakika
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YUVA KÖYÜNDE ZEHİRLENME VAKALARIYLA İLGİLİ MUHTARIN İHMALİ ARAŞTIRILIYOR

23.09.2022 17:22

BOLU'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin kanlı ishal nedeniyle hastanelik olduğu Yuva köyünde, zehirlenmelerin sebebinin belirlenmesi için özel olarak savcı görevlendirildi.

BOLU'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin kanlı ishal nedeniyle hastanelik olduğu Yuva köyünde, zehirlenmelerin sebebinin belirlenmesi için özel olarak savcı görevlendirildi. Zehirlenme vakalarıyla ilgili köy muhtarının ihmalinin olup olmadığı araştırılırken, ölen Eyüp Ertem'in (49) otopsi sonucu da bekleniyor.

Merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, temmuz ayında Kurban Bayramı ile başlayan süreçte, çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkiklerde çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. 148 kişi zehirlendi, 1 kişi yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan 142 kişi taburcu oldu. Yoğun bakım hastası bulunmazken, hastanede halen serviste tedavisi süren 5 kişi kaldı. Bu hastaların da sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Olayla ilgili adli soruşturma ise devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, özel olarak savcı görevlendirildi. Savcı koordinesinde yürütülen soruşturmada, köyün su kaynağı ve evlerde kullanılan sulardan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunelerin sonuçları soruşturma dosyasına eklendi. Suyun kaynağından alınan örneklerde görülmeyen bazı bakteri ve benzeri unsurların, şebekenin diğer noktalarında bulunduğu tespit edildi.

SIZMA İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Köy çevresindeki çeşitli fabrika ve işletmelere malzeme taşıyan araçların bölgedeki bir tesiste yıkandığı ve burada ortaya çıkan kimyasal veya biyolojik maddelerin toprak altındaki kırık su borularından içme suyuna karıştığı iddiaları üzerine bölgede kazı yaptırılıp çeşitli örnekler aldırıldı. Ayrıca Başsavcılık tarafından köyde inceleme yapmak üzere mikrobiyoloji ve halk sağlığı uzmanlarıyla mühendislerden bir heyet de oluşturulacak. Heyet, kullanım suları ve su kaynağı başta olmak üzere köyün çeşitli alanlarında detaylı inceleme yapacak. Köy muhtarının ihmaline yönelik iddiaları da değerlendiren başsavcılık, Valilik'ten konuyla ilgili soruşturma izni aldı. Öte yandan hastanelere başvuran 147 kişinin ifadelerinin alınması devam ederken, hastane raporları da soruşturma dosyasına ekleniyor. Bölge halkının içme suyundan etkilenmesine ilişkin soruşturmanın tamamlanması için Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 23 Temmuz'da vefat eden Eyüp Ertem'in otopsi raporu da bekleniyor. (DHA)

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Bolu'da okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları temizlendi Bolu'da okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları temizlendi Bolu'da vatandaşların içme suyundan etkilenmesine ilişkin adli soruşturma sürüyor Bolu'da vatandaşların içme suyundan etkilenmesine ilişkin adli soruşturma sürüyor
Kaynak: DHA

Eyüp, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YUVA KÖYÜNDE ZEHİRLENME VAKALARIYLA İLGİLİ MUHTARIN İHMALİ ARAŞTIRILIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: YUVA KÖYÜNDE ZEHİRLENME VAKALARIYLA İLGİLİ MUHTARIN İHMALİ ARAŞTIRILIYOR - Son Dakika
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