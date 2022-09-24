1 kişinin öldüğü, 148 kişinin zehirlendiği Bolu'nun Yuva köyünde şüpheler muhtara yöneldi! Başsavcılık, soruşturma izni aldı - Son Dakika
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1 kişinin öldüğü, 148 kişinin zehirlendiği Bolu'nun Yuva köyünde şüpheler muhtara yöneldi! Başsavcılık, soruşturma izni aldı

24.09.2022 11:57

Bolu'da 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin kanlı ishal nedeniyle hastanelik olduğu Yuva köyünde, zehirlenmelerden oklar köy muhtarının üzerine çevrildi. Başsavcılık, Valilik'ten konuyla ilgili soruşturma izni aldı.

Merkeze bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, temmuz ayında Kurban Bayramı ile başlayan süreçte, çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkiklerde çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. 148 kişi zehirlendi, 1 kişi yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan 142 kişi taburcu oldu. Yoğun bakım hastası bulunmazken, hastanede halen serviste tedavisi süren 5 kişi kaldı. Bu hastaların da sağlık durumlarının iyiye gittiği ifade edildi.

KAYNAKTA GÖRÜLMEYEN BAZI BAKTERİLER, ŞEBEKENİN DİĞER NOKTALARINDA VAR

Olayla ilgili adli soruşturma ise devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, özel olarak savcı görevlendirildi. Savcı koordinesinde yürütülen soruşturmada, köyün su kaynağı ve evlerde kullanılan sulardan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aldığı numunelerin sonuçları soruşturma dosyasına eklendi. Suyun kaynağından alınan örneklerde görülmeyen bazı bakteri ve benzeri unsurların, şebekenin diğer noktalarında bulunduğu tespit edildi.

Zehirlenme vakalarıyla gündemden düşmeyen Yuva köyünde oklar muhtara yöneldi! İhmali araştırılıyor

KİMYASAL MADDELERİN İÇME SUYUNA KARIŞTIĞI İDDİASI

Köy çevresindeki çeşitli fabrika ve işletmelere malzeme taşıyan araçların bölgedeki bir tesiste yıkandığı ve burada ortaya çıkan kimyasal veya biyolojik maddelerin toprak altındaki kırık su borularından içme suyuna karıştığı iddiaları üzerine bölgede kazı yaptırılıp çeşitli örnekler aldırıldı.

Zehirlenme vakalarıyla gündemden düşmeyen Yuva köyünde oklar muhtara yöneldi! İhmali araştırılıyor

KÖY MUHTARINA SORUŞTURMA

Ayrıca Başsavcılık tarafından köyde inceleme yapmak üzere mikrobiyoloji ve halk sağlığı uzmanlarıyla mühendislerden bir heyet de oluşturulacak. Heyet, kullanım suları ve su kaynağı başta olmak üzere köyün çeşitli alanlarında detaylı inceleme yapacak. Köy muhtarının ihmaline yönelik iddiaları da değerlendiren başsavcılık, Valilik'ten konuyla ilgili soruşturma izni aldı.

Zehirlenme vakalarıyla gündemden düşmeyen Yuva köyünde oklar muhtara yöneldi! İhmali araştırılıyor

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Öte yandan hastanelere başvuran 147 kişinin ifadelerinin alınması devam ederken, hastane raporları da soruşturma dosyasına ekleniyor. Bölge halkının içme suyundan etkilenmesine ilişkin soruşturmanın tamamlanması için Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 23 Temmuz'da vefat eden Eyüp Ertem'in (49) otopsi raporu da bekleniyor.

Zehirlenme vakalarıyla gündemden düşmeyen Yuva köyünde oklar muhtara yöneldi! İhmali araştırılıyor
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Bolu'da göreve yeni başlayan AFAD personeline eğitim veriliyor Bolu'da göreve yeni başlayan AFAD personeline eğitim veriliyor YUVA KÖYÜNDE ZEHİRLENME VAKALARIYLA İLGİLİ MUHTARIN İHMALİ ARAŞTIRILIYOR YUVA KÖYÜNDE ZEHİRLENME VAKALARIYLA İLGİLİ MUHTARIN İHMALİ ARAŞTIRILIYOR
Kaynak: DHA

Eyüp, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 kişinin öldüğü, 148 kişinin zehirlendiği Bolu'nun Yuva köyünde şüpheler muhtara yöneldi! Başsavcılık, soruşturma izni aldı - Son Dakika

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