YUVA YAPAN KUMRULAR İÇİN KLİMAYI ÇALIŞTIRMADILAR - Son Dakika

BİNGÖL'de, AK Parti Genç İlçe Başkanlığı binasındaki klima motoruna yuva yapan kuş nedeniyle partililer, kavurucu sıcaklara rağmen klimayı çalıştırmadı.

AK Parti Genç İlçe Başkanlığı binasının balkonunda bulunan klima, kumruların yuvası oldu. Bir süre önce kumruların yuva yaptığını gören parti çalışanları, kuşların rahatsız olmaması için klimanın sigortasını kapattı. Kuşların büyüyüp yuvadan uçana kadar klimayı çalıştırmayacağını belirten AK Parti İlçe Başkanı Aydın, "Parti çalışanlarımız klimanın motor fanının hemen önüne kumrunun yuva yaptığını fark ederek klimanın sigortasını kapatıp durumu bana belirtti. Sigortayı kapattıktan sonra parti üyelerimize klimayı çalıştırmamalarını söyledim. Haziran ayında yumurta yaptı, eğer klimayı açsaydık yuva bozulurdu, sabrettik. Şu an kumru yavruları büyümüş uçmalarını bekliyoruz. Hava çok sıcak ama sabrediyoruz. Kuşlar yuvadan uçtuktan sonra klimayı çalıştıracağız. Kuşun huzurlu bir şekilde orada kalması için elimizden geleni yaptık. Yavruların büyümesi uçma dönemine gelmesi bizleri mutlu etti" dedi.