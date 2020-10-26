Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprüler ortaya çıktı - Son Dakika

KOCAELİ'de, içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'ndaki su, mevsim şartlarına bağlı olarak yüzde 28 seviyesine düştü. Suyun çekilmesiyle baraj içindeki köprüler ortaya çıktı.

Başiskele'de bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesinde ciddi azalma gözlendi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda su, 14 milyon 120 bin metreküp ile yüzde 28 seviyesine düştü. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte baraj çevresindeki köyleri eski tarihlerde birbirine bağlayan köprüler de ortaya çıktı. İlerleyen günlerde başlaması beklenen yağışlarla birlikte barajda yeniden su seviyesinin artması öngörülüyor.