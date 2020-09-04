Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yarıya düştü - Son Dakika

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yarıya düştü
Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 53'e düştü.
Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 53'e düştü. Boşalan baraj havadan görüntülendi.
Kocaeli'ye yaz mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 53'e düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı'nda 26 milyon 750 bin metreküp su kaldı. Su seviyesi her geçen gün düşen Yuvacık Barajı havadan görüntülenirken, Kocaeli'nin su ihtiyacının karşılandığı bir başka baraj olan Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 61 oranında, 13 milyon 760 bin metreküp olarak ölçüldü. - KOCAELİ
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 4 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1612 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısının arttığı 5 ilimizi paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 şehre hastane müjdesi verdi Son Dakika: Tüketici kredilerinde vade sınırı 60 aydan 36 aya indirildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu'nu açtı Akrabalarına yardım için gittiği marangoz atölyesinde hızarın üzerine düşen genç feci şekilde öldü İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada "Maske tak" diye yolcuyu uyaran şoför, yumruklu saldırıya uğradı Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş Dükkanını boşaltmak istemeyen şahıs, havaya ateş açtı! İkna çalışmaları 1 saat sürdü 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti İki işçiyi öldüren katil zanlıları, yeni bir cinayet planı yaparken yakalandı Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini doğruladı