Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü, köprüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü, köprüler ortaya çıktı

6 saat önce

KOCAELİ'nde, içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 18'e düştü.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü, köprüler ortaya çıktı, System.String[]

KOCAELİ'nde, içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 18'e düştü. Suyun daha da çekilmesiyle barajdaki köprüler tamamen ortaya çıktı.

Başiskele'de bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar ve kış nedeniyle su oranı düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 9 milyon 110 bin metreküp ile yüzde 18'e düştü. Baraj suyunun iyice azalmasıyla yaklaşık 20 yıldır su altında bulunan eski 2 köprü iyice ortaya çıktı. Yuvacık Barajı'na Sapanca Gölü'nden takviye yapılırken, beklenen kar ve yağmur ile su seviyesinin artacağı tahmin ediliyor.


Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:34 Kaynak: DHA
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