Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü - Son Dakika

Kocaeli'de, beklenen yağışların düşmemesi sonucunda kentin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı Yuvacık Brajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü.

Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesindeki verilere göre Kocaeli'nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 9 milyon 20 bin metreküp su kaldı. Havadan görüntülenen barajdaki korkutan seviye gözler önüne serildi. Öte yandan, Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan 14 milyon 220 bin metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'ndaki seviye ise yüzde 63'e düştü.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, su seviyesinin geçen yıllara göre daha çok düştüğünü söyledi. Yağışların tekrar başlamasını beklediklerini ifade eden vatandaşlar, beklenen yağışların düşmesi ile barajın tekrar dolacağını ifade ettiler.

(Murat Kanber - Fehime Kartal/İHA)