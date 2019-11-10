Son Dakika Haberleri: Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü
Son Dakika Güncel Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü

6 saat önce

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü.

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü, System.String[]

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü. Kurak geçen sonbahar nedeniyle 51 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj gölünde 11 milyon 410 bin metreküp su kaldı.

Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda yapılan ölçümlere göre su oranı yüzde 22'ye düştü. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 11 milyon 410 bin metreküp olarak ölçüldü.Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, sonbaharda baraj gölünde sene içerisindeki en düşük doluluk oranına ulaşıldığını, bunun beklenen bir durum olduğunu, yaşanabilecek kuraklık riskine karşı gerekli tedbirlerin alındığını, gerek görüldüğünde Sapanca Gölü'nden takviye yapılacağını bildirdi.


Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Serenay Sarıkaya'dan Alice Müzikali itirafı: Heyecandan ağladım
Gece karanlığında su kuyusuna düşen adam cep telefonu sayesinde kurtuldu Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 9 ölü, 30 yaralı Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 16:12:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]