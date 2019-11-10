KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 22'ye düştü. Kurak geçen sonbahar nedeniyle 51 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj gölünde, 11 milyon 410 bin metreküp su kaldı.

Kent sakinlerinin içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı, Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen sonbahar nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Yuvacık Barajı'nda yapılan ölçümlere göre, su oranının yüzde 22'ye düştüğü belirtildi. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi, 11 milyon 410 bin metreküp olarak ölçüldü.