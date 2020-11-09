Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü - Son Dakika

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü
09.11.2020 10:40
KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bir bölümün karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü.
KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bir bölümün karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü.
Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, yeterli yağışın olmaması nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 24 oranına düştü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, şu anda 12 milyon 220 bin metreküp su bulunuyor. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışların ardından barajdaki su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.
- Başiskelekocaeli
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