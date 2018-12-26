Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 72'ye Ulaştı
47 dakika önce
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 72'ye ulaştı Su seviyesi yükselen baraj havadan görüntülendiKOCAELİ - Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda yüzde 17'lere düşen su seviyesi, kar ve yağmur yağışları sonrasında yüzde 72'e yükseldi.
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 72'ye ulaştı
Su seviyesi yükselen baraj havadan görüntülendi
KOCAELİ - Kocaeli
'nin su ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda yüzde 17'lere düşen su seviyesi, kar ve yağmur yağışları sonrasında yüzde 72'e yükseldi. Büyük oranda dolan barajdaki su seviyesi havadan görüntülendi.
Kocaeli'ye sonbahar aylarında beklenen yağışların düşmemesi sonrasında 51 bin metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda havaların kurak gitmesi sebebi ile yüzde 17'ye kadar düşen su seviyesi, yağışların artması ile yaklaşık bir ayda yüzde 72'e yükseldi. Kar
ve yağmur yağışları sonrasında su seviyesi 10 milyon metreküpten 36 milyon 920 bin metreküpe yükselen Yuvacık Barajı havadan görüntülendi.
Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan bir başka baraj olan Namazgah Barajı'nda ise düşen su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kuraklık sebebi ile su seviyesi yüzde 60'a kadar düşen Namazgah Barajı'nda ise yüzde su seviyesi yüzde 83'e yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:05 Kaynak: İHA
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