YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 84 - Son Dakika
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YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 84

13.07.2022 12:50

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 84 olarak ölçüldü.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 84 olarak ölçüldü.

Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda içme suyu seviyesi yüzde 84 olarak ölçüldü. Yuvacık Barajı'nın, geçmiş yıllara oranla temmuz ayı içerisindeki su seviyesinin mevsimsel yağışların fazla olması nedeniyle ortalamanın üzerinde olduğu görüldü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinde bulunan verilere göre, 8 Temmuz tarihinde yapılan ölçümlerde, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 84 olarak belirlendi. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda, 42 milyon 970 bin metreküp su bulunuyor.

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Kaynak: DHA

Başiskele, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 84 - Son Dakika

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SON DAKİKA: YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ YÜZDE 84 - Son Dakika
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