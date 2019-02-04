Son Dakika Haberleri: Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 96'ya Yükseldi

Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 96'ya Yükseldi

30 dakika önce

KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 96'ya yükseldi.

Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 96'ya Yükseldi, System.String[]
KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 96'ya yükseldi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda, karların erimesi ve akarsuların dolması ile birlikte su seviyesi yükseldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 96'ya çıktı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında şu anda 49 milyon 70 bin metreküp su bulunurken, baraj kapakları açıldı. Yuvacık Barajı doluluk oranı geçen yıl Kasım ayında 9 milyon 270 bin metreküp ile yüzde 18 seviyesine kadar gerilemişti. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:24 Kaynak: DHA

Başiskele, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Eş, 7 Yıllık Sır Cinayeti Müge Anlı'ya İtiraf Etti Yağmurdan Sonra Oluşan Gölete Düşen Minik Mehmet Öldü! O Anlar Kamerada

Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti 300 Kişi Hastanelik Oldu, Kaymakamlık İlçenin İçme Suyunu Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 16:54:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 96'ya Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]