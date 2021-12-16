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YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI - Son Dakika

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI

16.12.2021 13:36

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda son dönemdeki yağmurla birlikte su seviyesi artmaya başladı.

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda son dönemdeki yağmurla birlikte su seviyesi artmaya başladı. 13 Aralık günü yüzde 29'a düşen su seviyesi bugün yüzde 37'ye yükseldi.

Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda son günlerdeki yağmur yağışlarıyla birlikte su seviyesi artmaya başladı. 13 Aralık günü su seviyesi yüzde 29 seviyesine düşerken, hafta içi devem eden yağmur sonucu bugün su seviyesi 18 milyon 670 bin metreküp ile yüzde 37 seviyesine yükseldi. Pazartesi gününden bu yana etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesinde yüzde 8'lik bir artış olurken, devam edecek yağışlarla su seviyesinin günden güne artması bekleniyor.

YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI
YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI
YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI
YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI
YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI
YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI
YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI
YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI

Pazartesi, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUVACIK BARAJI'NDA SU SEVİYESİ ARTTI - Son Dakika


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