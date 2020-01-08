Yuvacık Barajı'nın yağışlarla seviyesi yükselince Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yuvacık Barajı'nın yağışlarla seviyesi yükselince Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu - Son Dakika

Yuvacık Barajı'nın yağışlarla seviyesi yükselince Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu

6 saat önce

Kocaeli'de son günlerde etkili olan yağışlarla Yuvacık Barajı'nın doluluk oranının yüzde 40,27 seviyesine ulaşması üzerine Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu.

Yuvacık Barajı'nın yağışlarla seviyesi yükselince Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu, System.String[]

Kocaeli'de son günlerde etkili olan yağışlarla Yuvacık Barajı'nın doluluk oranının yüzde 40,27 seviyesine ulaşması üzerine Sapanca Gölü'nden su alımı durduruldu.


Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin su ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Yuvacık Barajı, yağış azlığına bağlı olarak ekim, kasım ve aralık aylarında en düşük seviyelerine düşüyor.

Bu yıl yağışların yeterli olmaması ve barajda yeterli miktarda su kalmaması üzerine İSU Genel Müdürlüğü, B planı olarak kullandığı Sapanca Gölü'nden 9 Kasım 2019'dan itibaren su alımına başladı.

Son günlerde Kocaeli'de de etkili olan yağışlarla Yuvacık Baraj gölüne bugün itibarıyla 3 milyon 836 bin metreküp su girişi sağlandı.

Bunun sonucunda Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı 20,59 milyon metreküp ile yüzde 40,27 seviyelerine çıktı.


Yuvacık Barajı'ndaki su durumundan dolayı bugün itibarıyla Sapanca Gölü'nden su alımı da durduruldu. Yağışların ve barajdaki suyun durumuna bağlı olarak Sapanca Gölü'nden ileriki zamanlarda ihtiyaç halinde su alımı yapılabilecek.

Kocaeli, Sapanca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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