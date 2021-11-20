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Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi köprü ortaya çıktı - Son Dakika

Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi köprü ortaya çıktı

20.11.2021 17:49

Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi köprü ortaya çıktı Yuvacık Barajında balık yakalamaya gelen vatandaş su seviyesini görünce şaşkınlık yaşadı Kocaeli'de kentin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 35'e düştü.

Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi köprü ortaya çıktı

Yuvacık Barajında balık yakalamaya gelen vatandaş su seviyesini görünce şaşkınlık yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'de kentin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 35'e düştü. Balık tutmaya gelen bir vatandaş, barajdaki su seviyesini görünce şaşkınlık yaşadı.

Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 35'e kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesindeki verilere göre Kocaeli'nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 17 milyon 940 bin metreküp su kaldı. Yıllar önce su altında kalan köprüler ise su seviyesi düşünce ortaya çıktı. Bu görüntü barajdaki korkutan seviyeyi gözler önüne serdi.

"Bütün yol ve güzargahlar sular altında kalmıştı"

Barajda balık tutmaya gelen Hüseyin Gül, "Gördüğünüz Hacı Ömer Köprüsünden yıllar evvel önce yukarıda bulunan köylerde giderlerdi. Biz de bugün balık tutmaya geldik. Baraj 1997 yılında yapılmaya başladıktan sonra bütün yol ve güzargahlar sular altında kalmıştı. Şuan ise sular azaldı. Dere başlarında balıklar daha fazla olduğu için buralara balık tutmaya geliyoruz. Eskiden Tepecik, Serindere, Serinlik ve Sultaniye köylerine bu köprü ile gidiliyordu" dedi.

Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi köprü ortaya çıktı
Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi köprü ortaya çıktı
Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi köprü ortaya çıktı
Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi köprü ortaya çıktı

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi köprü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yuvacık Barajında korkutan seviye, sular çekildi köprü ortaya çıktı - Son Dakika
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