Yuvacıklı RH Bandırmaspor'la anlaştı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, transfer tarihinin son saatlerinde takıma kazandırdığı Çaykur Rizespor'dan Orhan Ovacıklı için imza töreni düzeni düzenlendi. İmza törenine Asbaşkan Adem Yılmaz, Basın Sözcüsü Özer Aydın ve yöneticiler katıldı.

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özer Aydın, "Transfer dönemi bitti. Son günlerde transferde Türkiye'nin gündemine oturdu. Daha önceki dönemlerde Bandırmaspor formasını sonuna kadar terletmiş, Bandırmaspor ruhunu ve bu yörenin evladı Orhan Ovacıklı kendisi büyük fedakarlık yaparak memleketine geri dönmüştür. Bu ligde de Bandırmaspor için hedeflerin çok büyük olduğunu, yarışmacı bir futbolcu olduğunu, beklentimizin çok olduğunu kendisi de biliyor. Yuvasına döndüğü için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İmza töreninde konuşan Onur Ovacıklı, "Beni çok istediğinizi gördüm. Benim için de bir geri dönüş oldu. 8 sezon sizleri nasıl bıraktıysam, aynı heyecanla aynı coşku ile tekrar buradayım. Elimden geleni yapıp Bandırmaspor'umuzun hedefine ulaşmak için hep birlikte gayret edeceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR