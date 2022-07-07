Yuvadan ayrılan Honor, rekor kırıyor!

ABD'nin Huawei'ye uyguladığı ağır ambargo ve ticari kısıtlamaların ardından kendine farklı bir rota çizen ve tamamen ayrılan Honor, artık ayakları üzerinde durabiliyor. Üstelik pazar payını da gelirlerini de ciddi oranda artırdı. Yalnızca bu da değil, küresel akıllı telefon pazarında küçülme yaşanmasına rağmen Honor 4 kat büyüdü.

Honor bu hızla giderse akıllı telefon pazarını ele geçirebilir!

Honor, her ne kadar Huawei'den bağlarını tamamen kopardığını söylese de geçtiğimiz birkaç yıl boyunca akıllı telefondan dizüstü bilgisayara kadar birçok ürününü birebir aynı tasarım ve özellikler piyasaya sürdü. Bunun nedeni ise birkaç yıl daha süren ortak lisans anlaşmalarıydı.

Dolayısıyla bu durum insanlara iki markanın aslında tam olarak ayrılmadığı ve Huawei'nin ABD ambargolarından bir kaçış aracı olarak Honor'u kullandığı yönünde intiba bırakıyordu. Fakat artık tüm zincirlerin koptuğunu görüyoruz. Satışa çıkan akıllı telefonların da tasarımı, işlemcisi ve lisansları yavaş yavaş ayrışıyor.

Honor Magic 4 Ultimate inceleme!

Bununla birlikte şirket, 2022 yılında yaşadığımız çip, tedarik, yarı iletken ve kablo krizleri ile küresel enflasyon nedeniyle küçülen akıllı telefon pazarında yıllık bazda yüzde 370 oranında büyümeyi başardı. Ayrıca gelirini de geçtiğimiz seneye göre yüzde 291 oranında artırdı.

Tabii belirtilen verilerin bu yılın birinci çeyreğine ait olduğunu belirtelim. Zira şirketin bu veriler ile birlikte pazar payı yüzde 3 seviyesine çıkmıştı. Her ne kadar 2. çeyrek için detaylı veriler paylaşılmamış olsa da büyümenin devam ettiğini küresel sevkiyat oranlarından görüyoruz.

Küresel akıllı telefon pazarı

Samsung: Yüzde 23

Apple: Yüzde 18

Xiaomi: Yüzde 12

Oppo: Yüzde 9

Vivo: Yüzde 8

Honor: Yüzde 5

Asya akıllı telefon pazarı

Xiaomi: Yüzde 15

Oppo: Yüzde 15

Apple: Yüzde 14

Vivo: Yüzde 14

Samsung: Yüzde 14

Kuzey Amerika akıllı telefon pazarı

Apple: Yüzde 52

Samsung: Yüzde 30

Motorola: Yüzde 10

TCL: Yüzde 2

Google: Yüzde 2

Avrupa akıllı telefon pazarı

Samsung: Yüzde 35

Apple: Yüzde 26

Xiaomi: Yüzde 14

Oppo: Yüzde 6

Realme: Yüzde 4

Latin Amerika akıllı telefon pazarı

Samsung: Yüzde 44

Motorola: Yüzde 17

Xiaomi: Yüzde 11

Apple: Yüzde 5

ZTE: Yüzde 4

Orta Doğu akıllı telefon pazarı

Samsung: Yüzde 23

Tecno: Yüzde 14

Infinix: Yüzde 10

Itel: Yüzde 10

Xiaomi: Yüzde 8

Not: Veriler Counterpoint isimli araştırma şirketine aittir.

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