Son Dakika Haberleri: Yuvadan düşen çizgili ishak kuşu yavrusu korumaya altına alındı
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Yuvadan düşen çizgili ishak kuşu yavrusu korumaya altına alındı

31 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yuvasından düşen çizgili ishak kuşu yavrusu tedavi altına alındı.

Yuvadan düşen çizgili ishak kuşu yavrusu korumaya altına alındı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yuvasından düşen çizgili ishak kuşu yavrusu tedavi altına alındı.
Söğütlük Parkında çalışma yapan Birecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yuvasından düşmüş çizgili ishak kuşu fark etti.
Güvenli bir şekilde yavruyu yakalayan ekipler, hayvanı Birecik Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edili.
Koruma altına alınan yavru çizgili ishak kuşunun tedavisinin ardından yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:51 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Birecik, Güncel
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