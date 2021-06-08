Yuvadan düşen karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından yuvaya konuldu - Son Dakika

Samsun'da ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu fark edilerek itfaiye ekiplerinin yardımıyla yuvasına geri bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü binası bahçesindeki ağaçta bulunan yuvadan karga yavrusu yere düştü. DSİ çalışanları yerdeki karga yavrusunu fark edince yuvaya geri konulması için seferber oldu ve itfaiyeye haber verip yardım istedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yuvadan düşen karga yavrusunu itfaiye aracının merdiveni yardımıyla yerine koydu. - SAMSUN