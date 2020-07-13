Yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

Yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı

Muş'ta caminin çatısındaki yuvadan düşerek ayağı kırılan leylek yavrusu tedavi altına alındı.

Muş'ta caminin çatısındaki yuvadan düşerek ayağı kırılan leylek yavrusu tedavi altına alındı.

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Merkeze bağlı Kıyık köyünde leyleğin yuvadan düşerek yaralandığını gören Mehmet Şah Güler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine Güler'in evine gelen ekipler, leyleği alarak Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezine teslim etti.

Yapılan kontrollerde ayağının kırıldığı tespit edilen leylek, platin takılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mehmet Şah, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yuvadan düşen leylek yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika
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