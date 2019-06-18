Yuvadan düşen puhu kuşu yuvasına bırakıldı
2 saat önce
Adıyaman'da bir okulun çatısında bulunan yuvadan aşağı düşen yavru puhu kuşu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakıldı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:12 Kaynak: İHA
'da bir okulun çatısında bulunan yuvadan aşağı düşen yavru puhu kuşu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakıldı.
Adıyaman Gazi İmam Hatip Ortaokulu çatısında yuvası bulunan puhu kuşu yuvadan aşağı düştü. Okul idaresi tarafından durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri itfaiye aracıyla puhu kuşunu düştüğü yuvasına bıraktı. - ADIYAMAN
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