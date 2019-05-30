Yuvadan düşen saksağan yavruları için seferber oldular
23 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yuvalarından düşen saksağan yavruları itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvalarına konuldu.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yuvalarından düşen saksağan yavruları itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvalarına konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:41 Kaynak: İHA
Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orkun Sokak sakinleri, çam ağacındaki yuvalarından düşen saksağan yavrularını görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavruları yuvalarına koymak için çalışma başlattı. Merdivenli itfaiye aracı ile yavrular düştükleri yuvalarına geri konuldu. - TEKİRDAĞ
Komünist başkanın uygulamalarına Valilikten sert tepki
Minibüsteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
Patrondan çalışanlarına "ayağa kalkmadın" dayağı!
Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe verdi!