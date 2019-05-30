Son Dakika Haberleri: Yuvadan düşen saksağan yavruları için seferber oldular
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Yuvadan düşen saksağan yavruları için seferber oldular

23 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yuvalarından düşen saksağan yavruları itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvalarına konuldu.

Yuvadan düşen saksağan yavruları için seferber oldular, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yuvalarından düşen saksağan yavruları itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvalarına konuldu.

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Orkun Sokak sakinleri, çam ağacındaki yuvalarından düşen saksağan yavrularını görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavruları yuvalarına koymak için çalışma başlattı. Merdivenli itfaiye aracı ile yavrular düştükleri yuvalarına geri konuldu. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:41 Kaynak: İHA
Tekirdağ, İtfaiye, Çerkezköy, 3. Sayfa
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