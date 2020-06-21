Yuvadan düşen yavru karga restorandaki müşterilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Yuvadan düşen yavru karga restorandaki müşterilerin ilgi odağı oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar'da yuvasından düşen yavru karga, kendisini sahiplenen işletmecinin restoranında müşterilerin ilgi odağı oldu.

Yuvadan düşen yavru karga restorandaki müşterilerin ilgi odağı oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar'da yuvasından düşen yavru karga, kendisini sahiplenen işletmecinin restoranında müşterilerin ilgi odağı oldu. İşletmecinin omzundan inmeyen ve masalar arasında gezen 'Çirkin' adlı kargayı, müşteriler elleriyle besliyor.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Eskihisar feribot iskelesi yanındaki restoran, yuvadan düşen yavru karganın yeni yuvası oldu. Korona virüsle mücadele kapsamında kapanan iş yerlerinin normalleşme kapsamında 1 Haziran'da yeniden açıldığı gün yuvasından düşen yavru kargayı, restoran işletmecisi Hayri Doğan ve oğlu Doğa Mert Doğan sahiplendi. İşletmecilerin elleriyle beslediği ve 'Çirkin' adını verdikleri karga, bir süre sonra kendisini sahiplenen işletmecilerin omzundan inmemeye başladı. Zamanla restorandaki masalar arasında gezinmeye başlayan yavru karga, elinden yemek yemeye başladığı müşterilerin de ilgi odağı oldu.


"Birbirimizden ayrılamıyoruz"


Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran günü yuvadan düşen yavru kargayı sahiplendiklerini söyleyen işletme sahibi Hayri Doğan, "Ağaçtan düştüğü gün bunu sahiplendik. Aramızda da bir duygu bağı kurduk. Şimdi de birbirimizden ayrılamıyoruz" dedi.


Çirkin adını verdikleri karganın omuzlarından inmediğini söyleyen Doğa Mert Doğan ise, "Geldiğimizde epey yağışlı bir gündü. Karganın yuvası da tahminlerimize göre şu an altında bulunduğumuz ağaçta. Ağaçtan düşmüş, yaralı bir şekilde kapıda duruyordu. Bir süre bekledik acaba ailesi yardım edecek mi diye. Yardım eden olmayınca içeri aldık. İçeri aldığımız gibi çok yakın bir bağ kurduk. Özellikle babamla yakın bir şekilde ilgilendiler birbirleriyle. O günden beri omzumuzdan inmiyor. Müşterilerimiz için de ilgi odağı oldu. Masaların arasında geziyor, kafasını okşatıyor, insanların elinden yemekler yiyor. Bu şekilde ailemizin bir parçası oldu. Neşe kaynağı oldu hepimiz için" diye konuştu.


Kargayı elleriyle beslediklerini ifade eden müşterilerden İsmail Hakkın Çamyurdu da, "Her ne kadar adı Çirkin ise de bir o kadar dünya tatlısı. Biz de mümkün olduğu kadar hem kahvaltımızı yapıyoruz yemeğimizi yiyoruz hem de mümkün olduğu kadar Çirkin'e bakmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


"Aşkım" dediği yavru kargayı elleriyle besledi


Yavru kargayı "Aşkım" diyerek elleriyle besleyen Hülya Doğan adlı müşteri de, "Gerçekten çok ilginç ve çok da güzel bir şey. Karga evcil bir hayvan değil ama burada gördüğüm kadarıyla herkes elleriyle beliyor. Çok muhteşem" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yuvadan düşen yavru karga restorandaki müşterilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

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