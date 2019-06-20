Yuvadan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktı
1 saat önce
Konya'nın Çeltik ilçesinde devrilen ağaçtan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:57 Kaynak: İHA
'nın Çeltik
ilçesinde devrilen ağaçtan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktı.
Çeltik ilçesi Küçükhasan
Mahallesi mevkinde devriye görevi yapan Çeltik Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, ağacın devrilmesi sonucu yuvalarından düşen iki adet yavru kızıl şahin fark edildi. Jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınan yavru kızıl şahinler, Çeltik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldükten sonra Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - KONYA
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