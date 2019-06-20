Son Dakika Haberleri: Yuvadan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktı
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Yuvadan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktı

1 saat önce

Konya'nın Çeltik ilçesinde devrilen ağaçtan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktı.

Yuvadan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktı, System.String[]
Konya'nın Çeltik ilçesinde devrilen ağaçtan düşen yavru kızıl şahinlere jandarma sahip çıktı.

Çeltik ilçesi Küçükhasan Mahallesi mevkinde devriye görevi yapan Çeltik Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, ağacın devrilmesi sonucu yuvalarından düşen iki adet yavru kızıl şahin fark edildi. Jandarma ekipleri tarafından koruma altına alınan yavru kızıl şahinler, Çeltik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldükten sonra Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:57 Kaynak: İHA
Küçükhasan, Konya, Çeltik, Jandarma, Güncel
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