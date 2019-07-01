Son Dakika Haberleri: Yuvadan düşen yavru kuşla arkadaş oldu
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Yuvadan düşen yavru kuşla arkadaş oldu

1 saat önce

Zonguldak Alaplı ilçesi Alioğlu köyünde oturan Ramazan Ergün bahçede gezerken fındık ağacından düştüğü düşünülen yavru kuşu eve getirip şırıngayla beslemeye başladı.

Yuvadan düşen yavru kuşla arkadaş oldu, System.String[]
Zonguldak Alaplı ilçesi Alioğlu köyünde oturan Ramazan Ergün bahçede gezerken fındık ağacından düştüğü düşünülen yavru kuşu eve getirip şırıngayla beslemeye başladı. Ergün'ün yavru kuşla arkadaşlığı ise görenleri adeta kıskandırıyor.

Zonguldak'ta maden işçisi olarak çalışan Ramazan Ergün, fındık bahçesinde gezerken fındık dallarının arasından bir ses geldiğini fark etti. Yavru bir kuşun yerde yattığını gören Ergün, daha sonra yavru kuşu eve aldı. Ergün, marketten aldığı mamayı hazırlayıp doldurduğu şırıngayla yavru kuşu besledi.

Ramazan Ergün muhtemelen başka bir kuşun yuvadan yavruyu aldığını ve götürürken fındık dalından düşürdüğünü belirterek, "Çok küçük bir yavru bunun kuvöze konup beslenmesi ve sıcak tutulması lazım. Yavru kuşu fındık aralarında bulduğumuz için ismini fındık koyduk. Yaklaşık 15 gündür bizimle. Biz ona çok alıştık o da bize alıştı. Büyüdüğünde onu doğaya salıvereceğiz. Muhtemelen anneleri de sürekli onları aramıştır. Elimizden bir şey gelmedi, bu kadar küçük yavruları yaşatmak neredeyse imkansızdı" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:00 Kaynak: İHA
Zonguldak, Güncel
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