Yuvadan düşen yavru kuşlar yuvalarına bırakıldı

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Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi

İnternette kabusu yaşayan çocuklar anlattı: Hap içirdi, o fotoğrafları gösterip tecavüz etti

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