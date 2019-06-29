Yuvadan düşen yavru kuşlar yuvalarına bırakıldı
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Yuvadan düşen yavru kuşlar yuvalarına bırakıldıAKSARAY - Aksaray'da yuvadan düşen iki kuş yavrusu itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvalarına bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:12 Kaynak: İHA
Yuvadan düşen yavru kuşlar yuvalarına bırakıldı
AKSARAY - Aksaray
'da yuvadan düşen iki kuş yavrusu itfaiye ekipleri tarafından tekrar yuvalarına bırakıldı.
Olay, Laleli Mahallesi Son Durak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri iki kuş yavrusunun ağaçtan düştüğünü fark etti. Kuşları bir süre yuvalarına koymayı deneyen mahalle sakinleri daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekipleri yavru kuşları alarak itfaiye aracı merdiveni ile ağacın üst kısmında bulunan yuvaya ulaştı. Kuşları tekrar yuvalarına bırakan itfaiye ekipleri vatandaşlara da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
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