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Yuvadan düşen yavru leylek yerine bırakıldı

45 dakika önce

Yuvadan düşen yavru leylek yerine bırakıldıMUŞ - Muş'un Kızılağaç beldesinde cami kubbesindeki yuvasında aşağı düşen yavru leylek, itfaiye ekibinin çalışmasıyla yeniden yerine bırakıldı.

Yuvadan düşen yavru leylek yerine bırakıldı
MUŞ - Muş'un Kızılağaç beldesinde cami kubbesindeki yuvasında aşağı düşen yavru leylek, itfaiye ekibinin çalışmasıyla yeniden yerine bırakıldı.
Merkeze bağlı Kızılağaç beldesinde yuvadan düşen leyleğe vatandaşlar sahip çıktı. 2 gün leyleği besleyen belde sakinleri, durumu itfaiye ekibine bildirdi. Beldedeki itfaiye aracının yangın merdiveni kubbeye ulaşamayınca devreye Muş Belediyesi İtfaiye ekipleri girdi. Kent merkezinden beldeye gelen itfaiye ekibi, yavru leyleği, merdivenli itfaiye aracıyla yuvaya bıraktı.
Leyleğin cami kubbesindeki yuvadan düştüğünü ve kendisinin leyleğe sahip çıktığını ifade eden belde sakinlerinden Ramazan Erten, "Leylek camiden düşmüştü. Bende itfaiyeye haber verdim. İtfaiye ekipleri geldi. Şu anda leyleğin sağlık durumu iyi. Karnını doyurup, suyunu içirdik." dedi.
İtfaiye ekibinde Metin Ekinci, leyleği ailesi ile buluşturdukları için mutlu olduğunu ifade ederek, leyleğe sahip çıkan duyarlı davranışlara teşekkür etti.
Yuvadan düşen yavru leylek yerine bırakıldı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:31 Kaynak: İHA
Kızılağaç, İtfaiye, Muş, Yerel
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