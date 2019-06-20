Son Dakika Haberleri: Yuvadan düşen yavru şahinlere jandarma sahip çıktı
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Yuvadan düşen yavru şahinlere jandarma sahip çıktı

1 saat önce

Konya'nın Çeltik ilçesinde devrilen ağaçtan düşen iki kızıl şahin yavrusuna İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahip çıktıKüçükhasan Mahallesi mevkinde devriye görevi yapan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devrilen bir ağaçtan düşen iki kızıl şahin yavrusunu gördü.

Yuvadan düşen yavru şahinlere jandarma sahip çıktı, System.String[]
Konya'nın Çeltik ilçesinde devrilen ağaçtan düşen iki kızıl şahin yavrusuna İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahip çıktı
Küçükhasan Mahallesi mevkinde devriye görevi yapan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devrilen bir ağaçtan düşen iki kızıl şahin yavrusunu gördü.
Jandarma ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yavru kızıl şahinler, Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:36 Kaynak: AA
Çeltik, Konya, Jandarma, Güncel
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