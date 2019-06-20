Yuvadan düşen yavru şahinlere jandarma sahip çıktı
1 saat önce
Konya'nın Çeltik ilçesinde devrilen ağaçtan düşen iki kızıl şahin yavrusuna İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahip çıktıKüçükhasan Mahallesi mevkinde devriye görevi yapan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devrilen bir ağaçtan düşen iki kızıl şahin yavrusunu gördü.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:36 Kaynak: AA
'nın Çeltik
ilçesinde devrilen ağaçtan düşen iki kızıl şahin yavrusuna İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri sahip çıktı Küçükhasan
Mahallesi mevkinde devriye görevi yapan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devrilen bir ağaçtan düşen iki kızıl şahin yavrusunu gördü.
Jandarma ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yavru kızıl şahinler, Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
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