Yuvadan düşüp yaralanan 2 yavru leylek, tedaviye alındı
EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde yuvadan düşerek yaralanan 2 yavru leylek, tedavi altına alındı.
EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde yuvadan düşerek yaralanan 2 yavru leylek, tedavi altına alındı.
Keşan'a bağlı Orhaniye köyünde yuvadan düşerek yaralanan 2 yavru leyleği bulan kişiler, onlara, okul bahçesinde kendi imkanlarıyla bakmak istedi. Ancak yaralar iyileşmeyince ve yavrular bitkin düşünce bu kişiler durumu belediyeye bildirdi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı ve Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Yıldırır ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte köye gitti. Başkan Helvacıoğlu, Köy Muhtarı Hasan Bayır'dan yaralı leyleklerin durumuyla ilgili bilgi aldı. Yaralı leyleklerin Gökçetepe Tabiat Parkı'nda tedaviye alınarak, daha sonra doğaya bırakılacağını ifade eden Helvacıoğlu, "Yavrular yaklaşık 1 ay önce yuvadan düştükten sonra anneleri de terk etmiş. Köydeki vatandaşlar okul bahçesinde bakmaya çalışmışlar. Ancak oldukça bitkin düşmüşler. Bu nedenle tedaviye alınacaklar. Tedavilerinin ardından da tekrar doğaya bırakılacaklar" dedi.Yavru leylekler tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:04 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Yuvadan düşüp yaralanan 2 yavru leylek, tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi