Yuvalama sezonu başlayan kaplumbağalar için Antalya'nın dünyaca ünlü 3 kumsalında girişler kısıtlandı - Son Dakika
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Yuvalama sezonu başlayan kaplumbağalar için Antalya'nın dünyaca ünlü 3 kumsalında girişler kısıtlandı

28.05.2022 11:49

Yuvalama sezonu başlayan kaplumbağalar için Antalya'nın dünyaca ünlü 3 kumsalında girişler kısıtlandı Kolluk kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen kısıtlamayı ihlal edenlere 109 bin 785 TL ceza uygulanacak Nesilleri tehlike altında olan Caretta caretta ve Chelonia mydas türü deniz kaplumbağaları,...

Yuvalama sezonu başlayan kaplumbağalar için Antalya'nın dünyaca ünlü 3 kumsalında girişler kısıtlandı

Kolluk kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen kısıtlamayı ihlal edenlere 109 bin 785 TL ceza uygulanacak

DENİZLİ - Nesilleri tehlike altında olan Caretta caretta ve Chelonia mydas türü deniz kaplumbağaları, yuva yapmak için Antalya'yı tercih etmesiyle dünyaca ünlü Patara, Çıralı ve Olimpos kumsalları koruma altına alındı. Kolluk kuvvetlerinin desteğiyle Eylül sonuna kadar akşam saat 20.00'den sabah 08.00'e kadar girişlerin kısıtlandığı kumsallardaki yasağa uymayanlara 109 bin 785 TL ceza uygulanacak.

Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler listesinin ilk sıralarında yer alan Caretta caretta ve Chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Antalya'nın dünyaca ünlü sahillerinde üreme sezonu başladı. Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'de en çok yuva yaptığı kumsallardan olan Patara, Çıralı ve Olimpos kumsallarında akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında giriş yapmak, yüzmek, çadır kurmak ve ateş yakmak yasaklandı.

Kaş ilçesindeki dünyanın en güzel plajlarından olan 12 kilometrelik Patara kumsalı ile birleşik Çıralı ve Olimpos kumsallarında Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale ve uzman biyolog Ayfer Şirin liderliğinde gönüllülerden oluşan 14 kişilik ekip, sezon boyunca yuva ve yavruların kayıt altına alınması ve korunması gibi çalışmaları yürütüyor.

Geçen sene 316 yuvanın oluştuğu, 16 bin 980 yavrunun denizle buluştuğu ve 957 Caretta carettanın çıkış yaptığı sahillerde, 15 Mayıs'ta başlayan yuvalama faaliyetleri, üreme sezonunun sona ereceği Eylül ayı sonuna kayıt altına alınacak ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaplumbağalar için kumsallarda uygun ortamlar oluşturulacak. Şuana kadar 3 yuvanın tespit edildiği kumsallar, ekip tarafından gece gündüz demeden gözlemlenecek.

"Bu alan 22 yılı aşkındır bu şekilde"

Yeni bulunan yuvaların hızlıca koruma altına alındığını ve kolluk kuvvetlerinin desteğiyle vatandaşların giriş çıkışının sağlandığını belirten Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Eyüp Başkale, "2022 yılı üreme dönemi başladı. Biz de bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tabiat Varlığı Koruma Genel Müdürlüğü projesi ile deniz kaplumbağalarını korumaya başladık. Çalışmalarımız 15 Mayısta başladı. Şu anda 3 yuvamız mevcut. Şu anda Patara kumsalında yaklaşık 14 kişiden oluşan ekibimiz var. Her gün gece gündüz demeden kumsalı gezerek kontrol ediyoruz. Eğer yuvamız var ise onları koruma altına alıyoruz. Koruma alanı çerçevesinde Patara kumsalı özel bir koruma bölgesidir. Tabi her koruma alanın mevcut olduğu yükümlülükler karşısında akşam 8 ile sabah 8 arasında insan faaliyetine kapalı bir alandır. Tabi bu alan 22 yılı aşkındır bu şekilde. Patara kumsalın özelliği korumanın kolay ve güzel yapılmasıdır. Çünkü insan sayısının girebildiği alan azdır. Şu anda o alana 2 farklı yerden giriş sağlana biliniyor. Tabi bizler de akşam saat 8 den sonra yerel kolluk kuvvetlerle birlikte bu alana giriş yapan vatandaşlarımıza engel olmaya çalışıyoruz.

Yuvalama sezonu başlayan kaplumbağalar için Antalya'nın dünyaca ünlü 3 kumsalında girişler kısıtlandı
Yuvalama sezonu başlayan kaplumbağalar için Antalya'nın dünyaca ünlü 3 kumsalında girişler kısıtlandı
Yuvalama sezonu başlayan kaplumbağalar için Antalya'nın dünyaca ünlü 3 kumsalında girişler kısıtlandı
Yuvalama sezonu başlayan kaplumbağalar için Antalya'nın dünyaca ünlü 3 kumsalında girişler kısıtlandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Antalya, Olimpos, Çıralı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yuvalama sezonu başlayan kaplumbağalar için Antalya'nın dünyaca ünlü 3 kumsalında girişler kısıtlandı - Son Dakika
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