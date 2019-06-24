Son Dakika Haberleri: Yuvalarından düşen yavru leylekleri ekipler kurtardı
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Yuvalarından düşen yavru leylekleri ekipler kurtardı

41 dakika önce

- Yuvalarından düşen yavru leylekleri ekipler kurtardıERZİNCAN - Erzincan'da elektrik direğindeki yuvalarından düşen leylekler, Aras Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanlarınca yuvalarına geri bırakıldı.

- Yuvalarından düşen yavru leylekleri ekipler kurtardı
ERZİNCAN - Erzincan'da elektrik direğindeki yuvalarından düşen leylekler, Aras Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanlarınca yuvalarına geri bırakıldı.
Erzincan'ın Çağlayan Beldesine bağlı Mertekli mahallesindeki bir elektrik direğinde bulunan leylek yavrularının yere düştüğünü fark eden Mehmet Fırat isimli bir vatandaş, leyleklerin bakımını yaparak, onlara su ve yiyecek verdi. Ardından Aras Elektrik Dağıtım Şirketini arayan Fırat, yavruların yuvalarına geri konulması için ekiplerden yardım talep etti. Kısa sürede mahalleye ulaşan ekipler ise yavruları dikkatle düştüğü yerden alarak, yuvalarına geri bıraktı.
Leyleklere düştüğünü ilk fark eden mahalle sakini Mehmet Fırat isimli vatandaş, leylek yuvasının 2004 yılından beri elektrik direğinde olduğunu belirterek, her sezon leyleğin yuvaya 2-3 adet yavru yaptığını dile getirdi.
Fırat konuşmasında; "Sabah kalktığımda yavrular yuvasında idi. Kahvaltıya giderken elimi yüzümü yıkadıktan sonra baktım ki ikisi yerde. Daha sonra yavruların bakımını yaptırdık. Yıkadık. Suyunu ekmeğini verdik. Fakat yuvasından nasıl düştüğünü görmedik. "diye konuştu.
Yuvalarından düşen yavru leylekleri ekipler kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:16 Kaynak: İHA
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