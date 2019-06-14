Son Dakika Haberleri: Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu çamaşır sepetiyle topladılar
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Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu çamaşır sepetiyle topladılar

1 saat önce

Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu çamaşır sepetiyle topladılarŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce yavru kuş ağaçlardaki yuvalarından yere düştü.

Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu çamaşır sepetiyle topladılar
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce yavru kuş ağaçlardaki yuvalarından yere düştü. Duyarlı vatandaşlar yavru kuşları çamaşır sepetiyle toplayıp yeniden yuvalarına koydu.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da etkili olan fırtına nedeniyle Siverek ilçesine bağlı Yıldız kırsal Mahallesi'nde yüzlerce yavru kuş ağaçlardaki yuvalarından yere düştü. Eline çamaşır sepeti alan mahalleli, ağaçların altına düşen yavru serçeleri toplayıp eve getirdi. Burada yaralı olup olmadıkları kontrol edilen yavru kuşlar, fırtınanın ardından yeniden yuvalarına konuldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük takdir topladı.
Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu çamaşır sepetiyle topladılar
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:33 Kaynak: İHA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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